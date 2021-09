SVs Kirsti Bergstø: – Folket har gitt beskjed om at det er på tide med et politisk skifte

innenriks

– Det er først og fremst en klar melding om at man ønsker et skifte. Og så er vi klare for makt, dersom de andre partiene er med på en offensiv plan for å få ned utslipp, for å få ned forskjeller, sier Bergstø til NRK.

Ifølge valgprognosen som kom klokken 21 ligger SV an til å få 7,7 prosent oppslutning i valget.

– Det er en veldig sterk fremgang fra sist, og ikke minst er det gledelig å se at sånn som tallene ser ut nå så har velgerne i Norge gitt en veldig tydelig beskjed om at det er på tide med et politisk skifte, sier hun.

Bergstø sier partiet er klare for å gå i forhandlinger om en regjeringsplass.

– Forhandlinger og hvilket grunnlag man skal styre på, det er noe som tas når valget er over og alle stemmene er telt opp. Vi ønsker at alle som vil bli kvitt de blå skal sette seg sammen rundt bordet, og være med på å drive fram en ny regjering som kan lede landet i en ny tid.

