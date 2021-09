Sanner: – Skulle et lite mirakel til for å vinne en tredje periode

innenriks

Høyre-nestlederen sier at partiet vil opptre konstruktivt i opposisjon i neste stortingsperiode.

– Vi håpet selvsagt på fortsatt regjeringsmakt og et Høyre som ligger høyere enn det vi nå ser, men målingene har pekt i denne retningen, sier Sanner til NTB.

– Det vanlige i Norge er at man regjerer i fire, maks åtte år. Så det skulle et lite mirakel til for å vinne en tredje periode. Jeg er veldig stolt av de resultatene vi har fått i regjering, vi ser at pilene peker i riktig retning, legger han til.

– Hva har gått galt i valgkampen?

– Vi får god tid til å evaluere valgkampen i dagene og ukene som kommer. Jeg tror at det vi nå ser, først og fremst henger sammen med at partiene vanligvis ikke sitter i mer enn fire eller åtte år, sier Sanner.

(©NTB)