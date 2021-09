37.000 velgere bak hver MDG-representant – 4.900 bak Irene Ojala

innenriks

Til sammen er det rundt én stortingsrepresentant per 17.200 velgere i Norge, men utslagene er store for partiene rundt sperregrensen. Det står drøyt 37.000 velgere bak hver av MDGs tre representanter, mens rundt 14.000 stemte på Sp for hver representant de fikk. KrF har 36.700 velgere bak hver av sine tre representanter.

Partiet med færrest stemmer i ryggen per representant er utvilsomt Pasientfokus. Partiet stilte i Finnmark og fikk 4.908 stemmer. Det var nok til å sikre et direktemandat til Irene Ojala i landets nordligste valgdistrikt.

Under 17.000 velgere bak hver representant

For de øvrige partiene som endte på Stortinget, er det mellom 15.800 og 17.000 stemmer bak hver representant. To partier fikk mer enn 17.000 stemmer uten å komme på Stortinget overhodet: Demokratene (33.345) og Pensjonistpartiet (18.719). I tillegg ble det avgitt 17.837 blanke stemmer.

Både KrF og MDG var svært nær sperregrensen, som ville gitt dem 6–7 mandater. Dermed ville antallet velgere bak hver representant også blitt halvert.

Bjørlo inne med under 2.000 stemmer

Ordningen med utjevningsmandater fører også til at noen representanter får mandat tross en svært lav andel av stemmene i det valgdistriktet.

Venstres Alfred Bjørlo er valgt inn fra Sogn og Fjordane tross at partiet hans kun fikk 1.941 stemmer og 3,3 prosent oppslutning i valgdistriktet. Ingvild Wetrhus Thorsvik kommer inn fra Vest-Agder på utjevningsmandat tross at Venstre kun fikk 3,5 prosent der. Venstre er også innehaver av en «rekord» i denne sammenhengen: tross at de bare fikk 826 stemmer i Finnmark i 2005, 2,2 prosent av totalen, ble listetopp Vera Lysklætt valgt inn på fylkets utjevningsmandat.

Rødt fikk 3,9 prosent av stemmene i Nord-Trøndelag og 3,7 prosent i Rogaland, men fikk likevel inn Hanne Lise Fahsing og Mimir Kristjansson fra disse distriktene.

(©NTB)