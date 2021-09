Ingen stor velgermobilisering ved årets valg – snaut 77 prosent deltakelse

innenriks

Rundt klokken 02 tirsdag, med 99,7 prosent av stemmene opptelt, lå valgdeltakelsen på 76,5 prosent.

Dette er 1,7 prosentpoeng under valget i 2017 da 78,2 prosent møtte opp i valglokalene.

Bare i 1945, 1993, 2001 og 2009 har valgdeltakelsen vært lavere enn i 2021.

Åtte ganger siden 1945 har mer enn 80 prosent av de stemmeberettigede avgitt stemme.

Ved årets valg var det nesten 3,9 millioner nordmenn som hadde rett til å stemme. Avgitte stemmer lå natt til tirsdag på rett under 2,9 millioner. Over 1,6 millioner, altså over 50 prosent, valgte å forhåndsstemme.

