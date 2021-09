MDG 1.700 stemmer fra å nå sperregrensen

innenriks

Mange hadde ventet at miljøpartiet skulle gå på et brakvalg, komme over sperregrensen og øke representasjonen betydelig i Stortinget. Skuffelsen var derfor også nesten total da partileder Une Bastholm måtte erkjenne at partiet ikke kom over grensen på 4 prosent sent mandag kveld.

En landsoversikt tirsdag formiddag viste at MDG hadde en oppslutning på 3,84 prosent og at partiet med det kom til å få tre representanter inn på Stortinget.

Tirsdag kveld ble imidlertid flere forhåndsstemmer telt opp av Valgdirektoratet. Partiet hadde sent tirsdag 117.275 registrerte stemmer og hadde økt oppslutningen til 3,94 prosent. Ifølge TV 2s valganalytiker Terje Sørensen manglet MDG da bare 1.747 stemmer fra å nå sperregrensen.

Sørensen mener imidlertid partiet ikke vil nå dette tallet selv om enkelte stemmer fremdeles ikke er telt opp.

– MDG vil nok være det partiet som har havnet under sperregrensen med desidert minst margin. De kan komme ned til rundt 1.500 stemmer unna, sier Sørensen.

(©NTB)