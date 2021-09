Stoltenberg: – Ser fram til å samarbeide med Støre

innenriks

– Jeg er helt trygg på at Jonas Gahr Støre kommer til å finne måter å samarbeide med partiene på Stortinget på, uten at jeg gir ham råd, sier Stoltenberg til NTB.

Nato-sjefen var i Norge onsdag for å delta i bisettelsen av Ap-veteran Rune Gerhardsen.

Til pressefolk som hadde møtte fram, sier Stoltenberg at han ser fram til å samarbeide med Støre.

– Norge er et viktig Nato-land, slår Stoltenberg fast.

Stoltenberg ledet den første rødgrønne regjeringen fra 2005 til 2013. Støre tok over ledervervet i Ap i 2014, da Stoltenberg ble hentet inn som sjef for Nato. Men han vil ikke uttale seg om hva hans etterfølger bør gjøre i de kommende regjeringsforhandlingene.

– Jeg er helt sikker på at det greier Jonas uten mine råd. Jeg har bestemt meg for at jeg ikke skal bli en del av norsk politikk. Det blir feil om jeg skal kommentere løpende vurderinger, sier Stoltenberg, som understreker at han også har takket Erna Solberg (H) for samarbeidet.

