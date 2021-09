Framleggelsen av statsbudsjettet flyttes fra 13. oktober til 12. oktober

innenriks

Dokumenter og pressemeldinger blir som vanlig publisert klokken 10, mens nøkkeltallene blir publisert 8, skriver Finansdepartementet i en pressemelding.

Statsbudsjettet i et år med regjeringsskifte er vanligvis en svært viktig dato. Etter at budsjettet er lagt fram, kunngjør statsministeren at regjeringen vil søke avskjed. Deretter holdes det vanligvis et ekstraordinært statsråd, der regjeringen får avskjed i nåde, og kongen gir en ny kandidat i oppdrag å danne regjering.

Fram til den nye regjeringen formelt er innsatt, som vanligvis skjer påfølgende fredag, fungerer den sittende regjeringen som et såkalt forretningsministerium.