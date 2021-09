Helsemyndighetene har innkalt til møte om gjenåpningen med alle kommunene

innenriks

Flere kommuner bekrefter overfor VG at de har fått innkalling til møtet, som skal foregå fra klokken 9.30 til 10.30. Helseminister Bent Høie (H) skal delta og lede møtet, ifølge innkallingen, og foruten kommunene skal statsforvalterne, kommunesektorens organisasjon KS, FHI og Helsedirektoratet delta.

Temaet er dialog om innholdet i «normal hverdag med økt beredskap» – altså begrepet regjeringen bruker for gjenåpningen av Norge, skriver avisen.

Torsdag avviste Helse- og omsorgsdepartementet overfor NTB at det blir varsling av full gjenåpning under pressekonferansen fredag. Ifølge VG er det imidlertid ikke bare en dato for gjenåpning som ikke er klar. Regjeringen har heller ikke lagt fram noen plan for hvordan en gjenåpning skal gjennomføres og hva kommunene må forberede seg på.

Torsdag ble det også opplyst at 82 prosent av befolkningen over 18 år er fullvaksinert. Regjeringen ønsker imidlertid å nå 90 prosent før samfunnet kan åpnes fullstendig, men dette er FHI ikke enig i. Smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI sier til TV 2 at det ikke er lenge til den normale hverdagen kan vende tilbake.

– Ja, vi er nær det tidspunktet nå. Vi ser at smittetallene så vidt begynner å gå den riktige veien, og vi ser at smittespredningen i de deler av aldersgruppene som har vært høy tidligere, er under kontroll, sier han.