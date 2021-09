Kollisjon mellom MC og vogntog på E39 ved Flekkefjord

innenriks

Politiet meldte om ulykken klokka 5.07 torsdag.

– Det er en møteulykke mellom en MC og trailer. Det er i en tunnel i vestgående retning, og foreløpig er det full stans i trafikken, sa operasjonsleder Tone Lise Erikstad i Agder politidistrikt til NTB rundt klokka 5.10.

Motorsyklisten ble tatt hånd om av helsepersonell på stedet etter kollisjonen. Det er snakk om en mann.

– Det er to involverte personer, en i hvert kjøretøy. MC-føreren er våken og bevisst, sa operasjonsleder Tom Einar Gausdal rundt klokka 5.30.

– Nødetatene er framme på stedet. Vi jobber med å få oversikt og å sørge for at den eller de som trenger det, får adekvat medisinsk hjelp, sa han videre.

Klokka 6 tvitret politiet at MC-føreren ble kjørt til sykehus med ambulanse, og at føreren av vogntog ble sjekket av helse på stedet. Samtidig ble veien åpnet i ett felt, etter at trafikken var blitt helt stanset.

Det er noe oljesøl på stedet, og veitrafikksentralen er varslet.

