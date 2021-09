Mann tiltalt for drap på Sofie Vo Nguyen i Bergen

innenriks

– Dette er en veldig alvorlig sak, sier statsadvokat Silje Solheim til Bergens Tidende.

Ifølge avisen er mannen også tiltalt for å ha puttet kvinnens katt i en vaskemaskin, der den ble funnet død etter noen dager.

Det var 26. september i fjor at 20 år gamle Sofie Vo Nguyen ble funnet død i en leilighet hun leide i Åsane i Bergen. Mannen som er siktet for drapet, bodde sammen med kvinnen, men de to var ikke kjærester.

Mannen har tilstått drapet, og han ble innlagt på psykiatrisk sykehus for en prejudisiell observasjon. Det ble senere gjennomført en full judisiell observasjon av mannen, der konklusjonen var at mannen var tilregnelig.

– De sakkyndige har vurdert ham som tilregnelig. Det er ingen forhold som tilsier at hans tilregnelighet har betydning for en eventuell tiltale, sa forsvareren, advokat Erik Johan Mjelde, til Bergens Tidende i juni.