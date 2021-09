Unge Venstre-lederen går av i november

innenriks

Meldingen om at han går av kommer tre dager etter stortingsvalget der Venstre endte med en oppslutning på 4,6 prosent. Hansmark skriver på Facebook at han går av etter å ha sittet fire år som leder av ungdomspartiet.

– Jeg kommer til å gå av som leder ved landsmøtet vårt om noen uker. Jeg har hatt fire helt fantastiske år, og jeg er så stolt over alt Unge Venstre og Venstre har fått til, skriver Hansmark.

Han framhever at han i løpet av sin periode som leder har vært med på å sikre Unge Venstre de to beste skolevalgene noensinne, begge ganger med en oppslutning på over 10 prosent, samt vært med på å sikre Venstre et valgresultat over sperregrensen for tredje valg på rad.

