Vedum holder spørsmål om SV i regjering åpent

innenriks

Torsdag innkalte Vedum til pressekonferanse i Stortingets vandrehall etter et møte i Senterpartiets sentralstyre. Der ville han imidlertid ikke svare konkret på ett eneste spørsmål fra pressen.

På NTBs spørsmål om han har fått et klart signal fra sentralstyret om Senterpartiet bør si ja eller nei til å gå i regjering med SV, svarte Sp-lederen:

– Jeg har fått alle fullmakter jeg trenger for å få gjennomslag for vår politikk.

Opp til Vedum

Ifølge politisk redaktør i Nationen Anne Ekornholmen betyr det at det nå er opp til Vedum om døra skal åpnes for SV eller ei.

Pressekonferansen fant sted like etter at SV-leder Audun Lysbakken hadde hatt møte med Ap-leder Jonas Gahr Støre. Både Ap og SVs plan A er en trepartiregjering.

– Det var et trivelig og veldig konstruktivt møte, sa Lysbakken i etterkant.

Fra Vedum ville alle journalistene ha en avklaring om hvorvidt han er villig til å inkludere SV i regjeringsforhandlingene med Ap.

Men det eneste Vedum ville bekrefte, er at han har en god dialog med Støre, noe han gjentok minst åtte ganger. Onsdag kveld satt de to rundt tre timer sammen i Støres bolig på Ris i Oslo.

– Det er et godt spor, sier han.

Forsiktig ordvalg

Under hele seansen var Vedum svært forsiktig med ordvalget og unnlot å komme med uttalelser som kan tolkes i retning av at Sp lukker døra for SV.

Derimot sa han, som så mange ganger før, at de beste løsningene kommer gjennom samtalene mellom Ap og Sp.

– Så er det selvfølgelig saker i Stortinget der det er naturlig at SV vil støtte ting fra Sp og Ap, sa Sp-lederen, som også la vekt på den politiske kjøttvekta, og at det er Sps framgang som sikret de rødgrønne seieren i valget.

– Ap og SV går samlet sett tilbake. Senterpartiet har økt fra ti representanter i 2013 til 28 representanter i 2021, understreket han.

Ekornholmen tror Vedum har fått beskjed av sentralstyret om å stå på kravene og holde på strategien om en Ap/Sp-regjeringen så lenge som mulig.

Samtidig tror hun at Vedum til slutt vil si ja til å sette seg ned ved forhandlingsbordet med SV.

– Men han vil ikke gjøre det før det blir mer tydelig i samtalene med Støre hva de ulike partiene kan gi og få, mener hun.

Indre strid

Vedum må også forholde seg til en indre strid i eget parti om regjeringsspørsmålet. Flere topper i partiet, blant dem parlamentarisk nestleder Kjersti Toppe, har tatt til orde for å si ja til SV. Også langt flere Sp-ordførere sier ja enn nei, viser en rundspørring.

I tillegg vil både Bondelaget og Småbrukarlaget ha SV med i en ny regjering.

Sp-nestleder Ola Borten Moe vil på sin side ha en mindretallsregjering av Ap og Sp – med SV som støttehjul.

SV ville torsdag ikke kommentere uttalelsene til Vedum overfor NTB.

I Ap kan man trolig si seg fornøyd. Etter det NTB har grunn til å tro, er Ap svært opptatt av å beholde et manøvreringsrom så lenge som mulig og forhindre at Vedum sier noe som låser prosessen, eller som gir Sp fallhøyde.

Støre er ikke overrasket over at Sp holder fast ved en topartiregjering med Ap og Sp.

– Det forstår jeg, det er Senterpartiets utgangspunkt. Men vi fortsetter å ha samtaler om de sakene. Det har vi ikke tenkt å forhaste oss med, sier han.

Uravstemningsfloke

En annen sak som har vakt uro i Sp, er SVs landsmøtevedtak om å sende en eventuell ny regjeringsplattform ut til uravstemning i partiet.

Heller ikke dette ville Vedum si noe konkret om torsdag. På spørsmål om Sp vil kreve at SV dropper uravstemningen, svarer han:

– Poenget nå er en diskusjon vi har med Støre om saker.

Sp-lederen vil heller ikke si hvilket departement han ønsker seg.

– Det er sakene som er det viktige, og som er det vi bruker tida på nå, sier Vedum.

