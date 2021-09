Vedum nekter å svare om SV – men lukker ikke døra

innenriks

Vedum hadde kalt inn til pressekonferanse i Vandrehallen etter et møte i Senterpartiets sentralstyre torsdag. Der ville Sp-lederen imidlertid ikke svare konkret på et eneste av pressens spørsmål.

På NTBs spørsmål om han har fått et klart signal fra sentralstyret om Senterpartiet bør si ja eller nei til å gå i regjering med SV, svarte Sp-lederen:

– Jeg har fått alle fullmakter jeg trenger for å få gjennomslag for vår politikk.

I spørsmålsrunden ville alle journalistene ha en avklaring om hvorvidt partiet er villig til å inkludere SV i regjeringsforhandlingene med Ap. Men det eneste Vedum ville bekrefte, er at han har en god dialog med Støre, noe han gjentok minst åtte ganger.

– Det er et godt spor, sier han.

– Vi hadde samtaler med Ap-leder Jonas Gahr Støre i går, og vi vil ha en løpende dialog med Jonas også fremover, sier Vedum.

Forsiktig ordvalg

Under hele seansen var Vedum svært forsiktig med ordvalget og unnlot nesten fullstendig å nevne SV i svarene sine.

– Vi har vært tydelige på at det beste er å skifte ut dagens regjering og stake ut en ny politisk kurs, og at dette bør skje i en regjering mellom Ap og Sp, sa han.

Samtidig kan uttalelsene tyde på at Sp-lederen ikke helt lukker døra for SV.

– Vi har hele tiden sagt at vi ønsker et skifte. Så er det selvfølgelig saker i Stortinget der det er naturlig at SV vil støtte ting fra Sp og Ap.

Uravstemningsfloke

– Men vi har vært tydelige på hva vi mener er best. De beste løsningene kommer gjennom samtalene mellom Ap og Sp, fortsetter Vedum, som sier partiet foreløpig kun har dialog med Støre og ikke med Lysbakken.

SVs landsmøtevedtak om å sende en eventuell ny regjeringsplattform ut til uravstemning i partiet, skal ha vakt stor uro i Sp.

På spørsmål om Sp vil kreve at SV dropper uravstemningen, svarer Vedum:

– Poenget nå er en diskusjon vi har med Støre om saker.

Manøvreringsrom

SV ville torsdag ikke kommentere uttalelsene til Vedum overfor NTB.

I Ap er man derimot foreløpig fornøyd. Etter det NTB har grunn til å tro, er Ap svært opptatt av å beholde et manøvreringsrom så lenge som mulig og forhindre at Vedum sier noe som låser prosessen, eller som gir Sp fallhøyde.

Vedum mener også valgresultatet viser at det er Sps vekst som gir grunnlaget for et regjeringsskifte.

– Ap og SV går samlet sett tilbake. Senterpartiet har økt fra ti representanter i 2013 til 28 representanter i 2021, understreket han.

