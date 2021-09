Bane Nor anker Filipstad-dommen til Høyesterett

innenriks

Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor sier i en pressemelding at Høyesterett kan klargjøre spørsmålet om hvor grensen skal gå mellom Bane Nors ansvar og folks ansvar for sin egen sikkerhet.

– Vi skal jobbe for å beskytte allmennheten og advare mot fare i forbindelse med jernbanen. Bane Nor er imidlertid helt avhengige av at folk respekterer våre barrierer og ikke tar seg ulovlig inn på forbudte områder, sier han.

I Borgarting lagmannsrett ble Bane Nor domfelt på alle punkter – også for uaktsomt drap og uaktsom kroppsskade – etter dødsulykken på Filipstad for to og et halvt år siden. Even Warsla Meen (15) ble erklært død på stedet etter at han fikk strøm i seg fra en kjøreledning som førte 15.000 volt. Hans 16 år gamle kjæreste og en 15 år gammel kamerat ble kritisk skadd i ulykken, men overlevde.

Lagmannsretten lister opp en rekke sikkerhetstiltak som var manglende og for dårlig vedlikeholdt, og fastslår at det var disse unnlatelsene som forårsaket ulykken på Filipstad.

– Når kan vi som foretak dømmes for å ha forvoldt skade eller død, etter at folk har tatt seg ulovlig inn på vårt område, spør Frimannslund

– Vi ønsker svar på alle disse spørsmålene. Dette handler om viktige prinsipper, både for oss og for mange andre virksomheter.