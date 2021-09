Lokallagsleder i KrF: – Jeg mener Ropstad er ferdig som partileder

innenriks

– Jeg er veldig lei meg. Før valget synes jeg dette var alvorlig, men når jeg hørte det jeg hørte i dag og så pressekonferansen, må jeg si at min tillit forsvant, sier KrF-politiker Erik Næs i Dagsnytt 18 på NRK fredag kveld.

Næs er lokallagsleder i Skien KrF og tidligere fylkesleder i Telemark KrF.

På spørsmål fra programleder Sigrid Sollund om hva Ropstad nå bør gjøre, er Næs klar i meldingen:

– Jeg mener Ropstad er ferdig som partileder, ganske enkelt. I praksis er han det, sier Næs og fortsetter:

– Det beste han kan gjøre for seg selv og for partiet, for å hjelpe partiet videre, det er å trekke seg.

