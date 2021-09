Solberg: – Uheldig at Ropstad ikke har rettet opplysningene

innenriks

Solberg la til at hun oppfatter at Ropstad er oppriktig lei seg over det som skjedde.

– Jeg opplever at han er oppriktig lei seg for det som har skjedd og at det gikk i glemmeboken da han trodde det ikke betød noe. Vi må være forsiktige med slike ting, sier Solberg på spørsmål om hun har tillit til Ropstad.

Aftenposten skrev fredag at Ropstad innrømmer å ha tatt aktive grep for å slippe skatt på pendlerboligen i Oslo.

Hadde ulik oppfatning

Solberg redegjorde for at Statsministerens kontor (SMK) og Stortinget hadde ulik oppfatning om hvorvidt det var skattepliktig, og at det først hadde blitt klarhet i spørsmålet etter dialog med skattemyndighetene.

Hun minnet også om at skattemyndighetene nå skal gå gjennom saken og gjøre sitt vedtak.

Solberg sier at hun først ble kjent med saken sist søndag eller mandag denne uken i forbindelse med at Aftenposten sendte innsynsbegjæringer til SMK.

Vil ikke vurdere det Ropstad har gjort

Hun sier at hun ikke kan vurdere om Ropstad har brutt noen lover med det han har gjort, eller hvorvidt saken bør etterforskes.

Hun vil heller ikke si noe om vurderingene Ropstad har gjort.

– Jeg gir ingen vurderinger, for det er en form for å felle en dom, sier Solberg.

Statsministeren mener likevel at signalene politikere sender når de forsøker å betale så lite skatt som mulig, ikke er heldig.

– Det er ikke noe godt signal å sende når man eventuelt går inn i gråsonene, sier hun.