Aftenposten: Ropstad har betalt minst 680.000 kroner for lite i skatt

Statsministerens kontor (SMK) har gitt avisa innsyn i leieverdien på statsrådsboligen på Frogner. Videre har Aftenposten beregnet verdien av fire av leilighetene Ropstad har bodd i ut ifra Statistisk sentralbyrås (SSB) sin statistikk over regnemarkedet.

Årsaken til dette er at Skatteetaten eller Stortinget ikke har oppgitt leieverdien på disse leilighetene.

Ifølge avisas regnestykkeer den totale leieverdien av KrF-lederens pendlerboliger på 2,1 millioner kroner. Men Ropstad har bare rapportert 365.000 kroner. 1,75 millioner ekstra skulle dermed vært plusset på partilederens inntekt, og han hadde måttet betale 680.000 kroner mer i skatt.

Ropstad har hatt gratis pendlerbolig fra 2010 til 2020, og Skatteetaten har slått fast at politikere som bor gratis hjemme, må betale skatt av fordelen av å ha gratis pendlerbolig.

KrF-lederen skattet i 2019 av statsrådsboligen han bodde i, men i 2020 tok han aktive grep for å unngå å måtte betale skatt av leiligheten.

Kjell Ingolf Ropstad sa fredag at han er i dialog med Skatteetaten. Aftenposten opplyser at de har lagt fram sitt regnestykke for KrF-lederen, men at han ikke hadde noen innspill til det.

