Melby takker Ropstad for samarbeidet

– Som ny partileder har det vært fint å ha ham som kollega, både i det daglige arbeidet med politikken, men også som to småbarnsforeldre som skal få hverdagen til å gå rundt, sier Melby i en uttalelse til NTB etter at det ble klart at Ropstad går av som både KrF-leder og barne- og familieminister.

– Jeg kjenner Kjell Ingolf som en som brenner for politikken til partiet sitt og jeg er helt sikker på at han vil fortsette med det. Jeg ønsker Kjell Ingolf og familien alt vel i tiden fremover, sier hun videre.

