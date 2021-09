Sju-åtte ran og ransforsøk i Oslo i helgen

innenriks

Vest i Oslo ble ungdommer truet med øks.

Politiet fikk klokken 17.06 søndag ettermiddag melding om at en person løp etter en annen med øks ved Makrellbekken på grensen mellom bydelene Vestre Aker og Ullern. Politiet rykket ut og tok kontroll på fem mindreårige personer da de kom til stedet. Det ble også funnet en øks.

Ved 22-tiden søndag kveld sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth til NTB at det er uavklart om det var et ransforsøk eller om det var en konflikt mellom to parter.

De fem mindreårige som politiet tok kontroll på etter hendelsen, er ivaretatt av foreldre eller foresatte. Barnevernet er også koblet på, ifølge operasjonslederen. T-banen ble stanset i forbindelse med hendelsen.

Samme gjerningspersoner i flere saker

– Vi har hatt sju eller åtte ran eller forsøk på ran siden fredag ettermiddag, sier krimleder Anders Johnsrud i Oslo politidistrikt NRK søndag kveld.

Han sier de samme gjerningspersonene går igjen i flere saker.

– Vi ser flere av ranene i sammenheng og tror noen av gjerningspersonene går igjen her. Det er unge voksne, både dem som blir ranet og de som står på den andre siden som gjerningspersoner.

– Denne helgen har nesten alle ranene vært i tilknytning til vestgående T-banelinjer, eller der hvor ungdom samles på vestsiden av byen, forteller krimlederen.

Korsvoll, Borgen og Bekkestua

Fredag kveld fikk politiet den første ransmeldingen fra Korsvoll.

– Vi fikk melding fra stedet klokken 21.08, fredag kveld. En ung person hadde blitt ranet, av det som ble beskrevet som maskerte personer. Personen skal også ha blitt sparket og dyttet – og fraranet personlige gjenstander, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo-politiet, til Nordre Aker Budstikke.

Ved Borgen T-banestasjon ved Vestre Gravlund er ni personer mistenkt for å ha deltatt i ran av en person like etter 23.30 lørdag kveld.

Kort etter opplyste politiet at de hadde tatt kontroll på ni personer i øverst i Skøyenveien. Til Aftenposten sier politiet at de ni er mindreårige.

– De er mistenkt i saken, men er ikke pågrepet. Samtlige er mellom 15 og 17 år, opplyste operasjonsleder Krohn Engeseth.

En av ungdommene var i besittelse av en softgun, men ble likevel ikke pågrepet. Politiet opplyste at de så dette ranet i sammenheng med et ran tidligere lørdag kveld på Bekkestua T-banestasjon i Bærum.

Kan ikke pågripe mindreårige

Politiet sier de ser svært alvorlig på ranene. I de sakene der gjerningspersonene er mindreårige kan ikke politiet holde på dem, men barnevernet blir koblet inn.

Ranerne går særlig etter dyre jakker, klokker eller mobiltelefoner, ifølge politiet.

– De som blir ranet er ofte i mindretall, og de står overfor en liten gjeng. Det blir også utøvd vold, slag og spark, det er også trusler, som går på at man vet hvor ofrene går på skole, og slik kan komme for å ta dem senere, sier krimlederen.

Krimleder Johnsrud sier det ikke har vært noen hendelser i helgen der det er brukt kniv eller utøvd alvorlig vold.

(©NTB)