To Nav-ansatte knivstukket under brukermøte

innenriks

Politiet mottok melding om knivstikkingen på Nav Årstad klokka 10.02 og var på stedet etter fire minutter. Den mistenkte gjerningspersonen – en mann i 30-årene – ble pågrepet seks minutter etter at politiet mottok meldingen, opplyste politiinspektør Morten Ørn på en pressebrifing mandag ettermiddag.

De to personene som ble knivstukket, ble kjørt til Haukeland universitetssjukehus. Skadeomfanget er ukjent.

– Haukeland sykehus jobber med å etablere kontakt med pårørende. Kommunens kriseteam er varslet. Dette er en tragisk og dramatisk sak som påvirker mange, sier Ørn.

De skadde er begge ansatte ved det aktuelle Nav-kontoret.

– To ansatte er skadd i en avtalt samtale med en bruker. Det jobbes med å kontakte pårørende. Vi jobber også med å informere øvrige ansatte ved Nav Årstad, sier direktør Jostein Hestnes i Bergen kommunes etat for sosiale tjenester til Bergens Tidende.

Klokka 11.15 ble en tildekket person ført ut av bygget og inn i en politibil. Overfor BT bekrefter politiet at dette var den mistenkte gjerningspersonen. Overfor Bergensavisen sier politiet at pågripelsen var udramatisk.

Uklart om var angrep på spesifikke personer

Ørn sa på pressekonferansen at bygget ble klarert av politiet umiddelbart etter pågripelsen.

– Målet var å lokalisere eventuelt flere gjerningspersoner, i tillegg var det om å gjøre å forsøke og lokalisere eventuelt flere skadde, sier Ørn.

Han sier at etterforskningen er i en innledende fase, og at politiet derfor ikke kan kommentere så mye på nåværende tidspunkt.

Innsatsleder Synnøve Malkenes i Vest politidistrikt sier til NRK at knivstikkingen skjedde i andre eller tredje etasje av Nav-bygget.

– Det skal ha vært mange vitner til hendelsen, sier Malkenes til NRK.

Den mistenkte gjerningsmannen er i samtaler med politiet, sier Malkenes til BA.

– Vi vet ikke om dette var et angrep rettet mot spesifikke personer, eller om det var tilfeldig. Vi vet at det var andre ansatte til stede, og vi har kontroll på alle som var inne i bygget på tidspunktet dette skjedde. De er samlet og tas hånd om av helsepersonell på stedet.

Operativt arbeid pågår

Direktør Anne Kverneland Bogsnes i Nav Vestland sier til avisa at de jobber med å få oversikt over situasjonen, at politiet styrer saken, men at Nav har satt beredskapsplan.

Politiadvokat Arne Fjellstad ved Felles straffesaksinntak sa klokka 11 at det operative arbeidet ikke var avsluttet på stedet.

– Dette fremstår som en alvorlig hendelse. Vi har mange ressurser i gang, både med det operative, kriminalteknisk og etterforskning, sa Fjellstad til BA.

Malkenes sier til NRK at den mistenkte gjerningsmannen ikke er skadd.

Mandag formiddag var det et stort oppbud av nødetater utenfor Nav-kontoret. Ifølge BA har det vært minst 15 ambulanser, politibiler og brannbiler på stedet.

(©NTB)