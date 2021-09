innenriks

Bane Nor hadde tirsdag problemer med en sporveksel mellom Oslo S og Lillestrøm. Problemet førte til innstillinger og omfattende forsinkelser i togtrafikken.

Problemet oppsto «tidlig i morges», ifølge Bane Nor. Ved 13-tiden ble det opplyst at feilen er rettet, men at det fortsatt vil være forsinkelser og innstillinger.

– Vi jobber på spreng med å utbedre problemet. Togene går, men det er forsinkelser, dessverre, sa pressevakt Stine Strachan i Bane Nor til NTB før feilen var rettet.

