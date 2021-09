Nakstad aksjonær i smittevernselskap som tjuedoblet omsetningen i koronaåret

innenriks

– Det stemmer at jeg er en av oppfinnerne som i 2014 lagde en kuvøse for ebolapasienter. Oppfinnelsen ble kommersialisert av innovasjonsselskapet til Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo i samarbeid med norske industripartnere, sier Nakstad til Finansavisen.

Nakstad er også styremedlem i selskapet, EpiGuard, som i 2019 omsatte for 4,8 millioner kroner. I koronaåret som fulgte omsatte selskapet for 99,9 millioner kroner, med et driftsresultat på 47 millioner. Nakstad eier 2,6 prosent av aksjene. Finansavisen skriver at Nakstads aksjepost kan være verdt 15 til 16 millioner kroner.

Nakstad er klar på at hans tilknytning til selskapet ikke medfører interessekonflikter med stillingen i Helsedirektoratet. Han sier at styrevervet er ulønnet, og at han ikke har hatt noen ambisjon om å tjene penger på oppfinnelsen han bidro til.

– Jeg har naturligvis erklært meg inhabil i alle potensielle saker knyttet til denne oppfinnelsen hos tidligere og nåværende arbeidsgivere, i tråd med det norske habilitetsreglementet, sier Nakstad, og forteller at han i fjor ba om en vurdering av sin habilitet for å være på den sikre siden.

