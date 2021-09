Siktede etter Nav-drapet i Bergen samtykker til fengsling

innenriks

– Han aksepterer fengslingen, men har ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld, sa mannens forsvarer, advokat Morten Grimstad, til Bergens Tidende og pressen på stedet før rettsmøtet ble satt.

Fengslingsmøtet i Hordaland tingrett i Bergen startet klokka 12.45 tirsdag og varte i bare ti minutter. Den siktede mannen var i for dårlig forfatning til selv å stille i retten, ifølge Grimstad.

Han blir trolig varetektsfengslet i fire uker, i samsvar med politiets begjæring.

Tøffe og lange avhør

Mannen har vært igjennom «tøffe og lange avhør», men har så langt ikke tatt stilling til skyldspørsmålet.

Grimstad har ikke besvart NTBs henvendelser tirsdag, men svarte kort på spørsmål i tinghuset. Han vil ikke gå inn på hva mannen har forklart til politiet.

En kvinne i slutten av 50-årene døde av knivskadene hun ble påført, mens en kvinne i midten av 30-årene er lettere skadd. Den pågrepne mannen er siktet for drap og grov kroppsskade for voldsangrepet på Nav-kontoret på Danmarksplass i Bergen mandag.

Ukjent foranledning

Den siktede er en mann i slutten av 30-årene, av utenlandsk opprinnelse og har vært norsk statsborger siden 2019. Han er ikke en kjenning av politiet.

Det var tirsdag morgen ukjent hva som var foranledningen og motivet for knivangrepet, som skjedde under et avtalt brukermøte inne på Nav Årstad. Den siktede mannen var mandag i et flere timer langt avhør med politiet og «har forstått siktelsen», ifølge forsvareren.

Grimstad kunne ikke svare på om det allerede nå er begjært en foreløpig psykiatrisk undersøkelse av siktede.

