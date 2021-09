innenriks

De siste sju dagene er det i snitt registrert 761 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 1.186, så trenden er stadig fallende, slik den har vært i nesten to uker.

Tirsdag var 119 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var tre færre enn dagen før.

35 av pasientene ligger på intensivavdeling, og blant dem er 21 på respirator. Det er to flere på intensiv og én flere på respirator sammenlignet med mandag, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

