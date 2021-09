Bilfører omkom i frontkollisjon i Finnmark

innenriks

Politiet fikk melding om ulykken ved Suossjavri i Karasjok kommune klokken 22.58 tirsdag kveld.

Politiets operasjonsleder Tarjei Leinan Mathiesen opplyser til NTB at de to personene i lastebilen fremstår fysisk uskadd, men at føreren i en varebil døde på stedet. Vedkommende var alene i bilen.

Det var gode vei- og føreforhold og tørr asfalt på ulykkesstedet.

Natt til onsdag opplyser politiet at riksvei 92 vil være stengt fram til onsdag formiddag i påvente av at ulykkesgruppen til Statens vegvesen kommer til stedet. De er ventet framme onsdag morgen.

Kriminalteknikere fra Alta er natt til onsdag på vei til ulykkesstedet, en kjøretur på 140 kilometer. De er ventet fremme i løpet av natten.

(©NTB)