HRS mister statsstøtten

Det opplyser Høyre til NTB.

– Det har ikke vært noen prioritet for oss å støtte HRS, og vi foreslo også å fjerne støtten i 2019, sier justispolitisk talsperson Peter Frølich.

Støtten til den islam- og innvandrerkritiske organisasjonen ble imidlertid opprettholdt for å sikre Frps støtte til budsjettet.

Rødgrønt kuttvarsel

Budsjettlekkasjen kommer to dager etter at politikere fra både Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV varslet at HRS-støtten vil bli fjernet.

– Jeg synes det er påfallende at Høyre varsler kutt i støtte til HRS nå. De har sørget for å videreføre støttet helt til nå, når de skal ut av regjering, sier Aps Lene Vågslid, som leder Stortingets justiskomité, til VG.

Så sent som i mars i år behandlet Stortinget et forslag fra Ap om å fjerne støtten. Da stemte alle de borgerlige partiene imot.

– Nå har regjeringen vurdert saken på nytt fordi vi går inn i en ny stortingsperiode. Det er naturlig å avskaffe støtten nå, sier Frølich.

HRS' grunnlegger Rita Karlsen ønsket ikke å kommentere saken da NTB kontaktet henne onsdag kveld.

26,2 millioner

HRS har fått statsstøtte i en årrekke. I 2020 var støtten på 1,8 millioner kroner.

Siden 2005 har organisasjonen mottatt i alt 26,2 millioner statlige kroner, under både røde og blå regjeringer.

– Tidlig satte organisasjonen relevante integreringspolitiske spørsmål på agendaen da få andre gjorde det. Vi er imidlertid mange som har opplevd at organisasjonen har endret seg i en negativ og useriøs retning, sier Frølich.

Fram til 2015 produserte HRS en rekke rapporter om blant annet kjønnslemlestelse, demografiske utfordringer og vold mot kvinner. Men de siste årene har virksomheten vært konsentrert om å skrive blogginnlegg.

Grunnleggende krav

– I Norge kan man heldigvis få statsstøtte selv om man har et annet syn enn politikerne. Og en kontroversiell form er ikke automatisk diskvalifiserende. Men det må samtidig stilles noen grunnleggende krav. HRS oppfyller ikke lenger samme formål som støtten opprinnelig ble gitt for, sier Frølich, som mener HRS opptrer mer som en meningsbærer enn en kunnskapsformidler.

– Innimellom tar de opp relevante problemstillinger, men det er det mange som gjør uten millionstøtte fra staten, sier han.

