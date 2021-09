Ingen planer om strengere koronatiltak i Oslo

innenriks

Onsdag opplyste Oslo kommune at det er registrert 303 koronasmittede personer i kommunen det siste døgnet. Samme dag ba helseminister Bent Høie (H) kommunene være forberedt på gjenåpning av landet fra og med 24. september, skriver VG.

Og skulle énmetersregelen forsvinne nasjonalt, forsvinner den også i Oslo, sier helsebyråd Robert Steen (Ap) i Oslo til VG.

– Hvis meteren forsvinner nasjonalt, forsvinner den også i Oslo – med mindre vi får andre helsefaglige råd. Vi har i dag ingen planer om at Oslo skal bli behandlet strengere enn resten av landet, sier Steen.

Han mener det er viktig at lokale myndigheter fortsetter å ha kontroll på smittespredningen

– Men det er ikke en ny situasjon for oss å ha ansvar for det. Jeg håper at det blir unødvendig med lokale tiltak, sier Steen.

