Oslo Børs stiger fra start

innenriks

Etter fem minutters handel lå hovedindeksen på 1.132,60 poeng, opp 1,08 prosent.

Det har vært stor spenning i det globale børsmarkedet, inkludert Oslo Børs, som følge av den kriserammede kinesiske eiendomsgiganten Evergrande.

Selskapet har en gjeld på over 2.600 milliarder kroner, og det har vært høyst usikkert om det kan betale for seg. Det er heller ikke sikkert at kinesiske myndigheter klarer å hindre at selskapet går under, noe som vil gi store ringvirkninger, ifølge eksperter.

Som følge av Evergrande-situasjonen falt Oslo Børs 2,35 prosent mandag, men hentet seg litt inn tirsdag. Da steg børsen 0,55 prosent til 1.120,47 poeng.

Onsdag ble det kjent at selskapet har inngått en avtale med obligasjonseiere som sikrer at selskapet kan betale renter verdt 232 millioner yen, tilsvarende 36 millioner dollar.

(©NTB)