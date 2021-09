Fire lastebiler i kollisjon på E6 i Halden – én person omkom

innenriks

Torsdag morgen i 6.20-tiden var alle kjøretøyene i ferd med å bli fjernet fra ulykkesstedet. Det anslås at arbeidet vil ta rundt halvannen time.

– E6 vil være stengt i begge retninger, mens oppryddingsjobben pågår, opplyser Øst politidistrikt.

Politiet meldte først om ulykken like før klokka 20 onsdag kveld.

Det dreier seg trolig om en kjedekollisjon, der lastebilene har kjørt på hverandre bakfra, sa operasjonsleder Arild Bråten i Øst politidistrikt sier til NTB.

Det ble først meldt at to personer var alvorlig skadd. Ved 21.15-tiden onsdag kveld bekreftet politiet at én av de to omkom. I alt fire personer var involvert i ulykken. Ifølge Bråten var de pårørende ennå ikke varslet.

– En av de andre sjåførene er fraktet til sykehus. Det er ikke kjent hvor alvorlige skader vedkommende har. De to siste sjåførene skal ikke være alvorlig skadd, opplyste politiet.

Det var også store materielle skader på kjøretøyene.

(©NTB)