Låve overtent i Bjerkvik i Nordland

Politiet fikk melding om brannen klokken 5.13.

– Det var en forbipasserende bilist på E6 som oppdaget brannen og fikk varslet nødetatene. Låven, som ble brukt som lager, er overtent, forteller operasjonsleder Ivar Bo Nilsson i Nordland politidistrikt til NTB.

Han forteller at brannmannskapene har kontroll på stedet, og at de lar låven brenne kontrollert ned samtidig som våningshuset kjøles ned med vann slik at brannen ikke sprer seg.

Beboeren i våningshuset er evakuert mens slokkearbeidet pågår. Bjerkvik ligger 15 kilometer nord for Narvik, men hører til Narvik kommune.

