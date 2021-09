Politiet øker patruljeringen etter ran av barn og unge i Oslo

innenriks

– Nå øker vi patruljeringen ytterligere med både sivilt politi og uniformert politi langs T-banenettet og på steder der vår etterretning forteller oss at det er størst sannsynlighet for at nye forhold kan skje, sier politiinspektør Rune Swahn i Oslo politidistrikt til NRK.

Sist helg var preget av flere ran begått av personer under 18 år i Oslo. Minst ti barn og unge ble fraranet verdisaker. Politiet har ikke et samlet tall på hvor mange som er mistenkt etter ranene.

– Vi har navn på flere av de mistenkte, og det jobbes med å identifisere flere av gjerningspersonene, sier politiinspektør Renate Myhre Medby i Oslo politidistrikt.

Flere av de identifiserte gjerningspersonene er i alderen fra 15 til 17 år.

Nå er rådet fra politiet klart: Blir du ranet – gjør som ranerne ber om.

– Blir du truet til å gi fra deg jakken din, så gi fra deg den jakken, sier politiinspektør Swahn.

Hittil i år er det anmeldt 64 ran av personer mellom 10 og 17 år i Oslo, Asker og Bærum. I hele fjor var antallet slike saker 85. Ifølge Swahn blir så godt som 100 prosent av sakene oppklart.

(©NTB)