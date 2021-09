Undersøker menstruasjonsforstyrrelser etter koronavaksine

innenriks

Flere kvinner har meldt om menstruasjonsforstyrrelser etter å ha fått koronavaksine.

– Foreløpig vet vi ikke sikkert om menstruasjonsforstyrrelser eller underlivsblødninger etter overgangsalderen opptrer hyppigere etter vaksinering enn normalt. Dette er det viktig å finne ut av, og vi jobber nå med å skaffe kunnskap om dette gjennom analyser av data som Folkehelseinstituttet har samlet inn i flere norske befolkningsundersøkelser, sier lege Lill Trogstad i en pressemelding fra FHI.

Den europeiske legemiddelmyndigheten EMAs komité for legemiddelovervåking (PRAC) har diskutert bivirkningsmeldinger om menstruasjonsforstyrrelser. De har konkludert med at det ikke er en årsakssammenheng, men at situasjonen bør overvåkes, skriver Dagens Medisin.

