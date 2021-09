Én knivstukket utenfor kjøpesenter i Elverum – leter etter gjerningsperson

innenriks

Politiet fikk meldingen klokken 18.45.

– Den knivstukne er tatt hånd om av helsepersonell og kjørt til sykehus. Var våken og bevisst. Politiet etterforsker saken videre, skriver Innlandet politidistrikt på Twitter.

Operasjonsleder Ole-Erik Løkker Skogheim sier til NTB at han ikke vet mer om skadeomfanget.

– Det har vært to personer involvert her, en gjerningsperson og en fornærmet som er knivstukket. Nå jobber vi videre med etterforskning og etterretning, sier han.

Han sier den antatte gjerningspersonen fortsatt er på frifot.

– Vi er veldig interessert i å komme i kontakt med vedkommende så vi får etterforsket saken, sier operasjonslederen.

Han kjenner ikke til bakgrunnen for hendelsen. Innledningsvis meldte politiet at de to «barket sammen», men ifølge operasjonslederen fremstår det nå mer som ensidig vold.

– Det fremstår mer og mer klart at det dreier seg om knivstikking, sier han.

Politiet jobber nå videre med avhør av vitner samtidig som de søker aktivt etter gjerningspersonen.

