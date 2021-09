Mistenkt gjerningsperson pågrepet for knivstikking i Elverum

innenriks

– Vi har fått tak i den aktuelle personen, som nå er pågrepet. Vi hadde gode spor, og via publikumshjelp fikk vi raskt kontroll på gjerningspersonen, sier operasjonsleder Ole-Erik Løkker Skogheim i Innlandet politidistrikt til Østlendingen.

Den pågrepne er i slutten av tenårene. Skogheim forteller at tre andre personer også er anholdt, med bakgrunn i at det kan være én til som var involvert i hendelsen på kjøpesenteret.

– Vi jobber med å finne ut hvem som kan ha vært involvert av de tre, men det er per nå ingen som vil ta på seg rollen som skyldig. Det kan bli ytterligere pågripelser da det kan vise seg å være flere involvert, sier Skogheim.

Politiet fikk meldingen klokken 18.45.

– Den knivstukne er tatt hånd om av helsepersonell og kjørt til sykehus. Var våken og bevisst. Politiet etterforsker saken videre, skrev Innlandet politidistrikt på Twitter.

Politiet jobbet fredag kveld med å spore opp den eller de som sto bak voldshendelsen.

Skogheim sa tidligere fredag kveld at han ikke kjenner til bakgrunnen for hendelsen. Innledningsvis meldte politiet at de to «barket sammen», men ifølge operasjonslederen fremstår det mer som ensidig vold.

– Det fremstår mer og mer klart at det dreier seg om knivstikking, sa han.

