– Vi er selvsagt sjokkert og skuffet over at en betrodd medarbeider har opptrådt slik. Samtidig er vi lettet over at underslaget ikke er gjort av tilskuddsmidler som skal komme det frivillige musikklivet i Norge til gode, sier generalsekretær Bjarne Dæhli i Norsk Musikkråd i en pressemelding.

Saken ble kjent for ledelsen og styret i slutten av juni i år.

