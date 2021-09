Politiet jakter gjerningsmann etter knivdrap i Asker

innenriks

– Det har vært en slåsskamp mellom to menn. Den ene har hatt kniv, og det framstår som om den andre er omkommet som følge av et knivstikk, sier innsatsleder Brian Skotnes til Drammens Tidende.

Politiet har funnet en kniv på åstedet, og de tror det er drapsvåpenet. Politiet mottok melding om hendelsen klokken 12.34 fredag.

Det ble gjennomført livreddende arbeid på stedet, men livet sto ikke til å redde. En drøy time senere opplyste politiet at vedkommende var erklært død.

Gjerningsmannen ble observert løpende fra stedet.

– Flere vitner så vedkommende løpe vekk, og politiet avhører disse vitnene, sa operasjonsleder Christian Krohn Engseth i Oslo politidistrikt til NTB.

Et politihelikopter er koblet inn i søket etter gjerningsmannen. Politiet mener det ikke er fare for andre da det skal være en relasjon mellom de to involverte.

