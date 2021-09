Sonderingene på Hurdalsjøen: Partilederne møter pressen klokka 15

innenriks

Ap-leder Jonas Gahr Støre, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og SV-leder Audun Lysbakken har siden torsdag formiddag vært samlet til intense samtaler om et mulig regjeringssamarbeid.

Én mulighet er at prosessen da går videre til formelle regjeringsforhandlinger. Men det er også mulig at de vil trenge mer tid til å sondere – eller at det ender med brudd.

Et kjernespørsmål i samtalene er hvem som skal sitte i regjering sammen. Støre har sagt at han har et klart ønske om en flertallsregjering med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, mens Sp-leder Vedum har stått fast på at han foretrekker en Ap/Sp-regjering der SV ikke er med. Men han har aldri lukket døra helt for SV.

Hemmelighetsfulle

Selve samtalene har foregått i dyp hemmelighet, og lite har lekket ut fra møterommene.

Etter det NTB kjenner til, har en viktig oppgave i samtalene vært å sortere de politiske stridstemaene i to kategorier: en gruppe med saker som de tre partiene ser at er mulige å løse, og en annen gruppe saker som forblir vanskelige.

Håp om forhandlinger mandag i Ap

Sonderingene har overfor NTB blitt beskrevet som «reelle og krevende», men den oppsatte framdriftsplanen skal likevel ha blitt fulgt nokså godt.

I Ap har håpet vært at formelle regjeringsforhandlinger mellom alle tre skal kunne starte allerede mandag.

I tillegg til partilederne har parlamentarisk leder Marit Arnstad i Sp, SV-nestleder Kirsti Bergstø og Ap-nestleder Hadia Tajik i sonderingene. Partiene har også hatt en rekke rådgivere på plass på hotellet for å bistå.