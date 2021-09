Utvidet rett til sykepenger og omsorgspenger blir forlenget

innenriks

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier at all den tid det fortsatt er en del smitte i samfunnet, er det behov for å gi utvidet rett til sykepenger og omsorgspenger.

– Under hele koronapandemien har regjeringen vurdert og justert nødvendige ordninger underveis, slik vi også gjør nå, sier han i en pressemelding.

Ordningene som forlenges, er blant annet retten til sykepenger ved fravær fra arbeidet på grunn av covid-19 eller mistanke om slik sykdom, og retten til omsorgspenger når barnet er i karantene, eller fordi skole eller barnehage er helt eller delvis stengt som følge av covid-19-pandemien

Mens foreldres rett til doble kvoter med omsorgspenger gjelder ut året, opphører særreglene om at arbeidsgiver kun betaler sykepenger i opptil tre kalenderdager 1. oktober.

(©NTB)