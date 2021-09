Forsvarer om drapssiktede i Asker: – Min klient er svekket

innenriks

Det opplyser hans advokat Johnny Veum til NTB lørdag kveld.

– Min klient er svekket etter hendelsen, men han har gitt en kort forklaring i dag. Avhøret fortsetter i morgen, skriver han i en SMS.

Han opplyser videre at hans klient ikke har tatt stilling til skyldspørsmålet ennå.

– Det blir fengslingsmøte på mandag, legger advokaten til.

Foreløpig har de ikke tatt stilling til om mannen vil samtykke til fengsling eller ikke.

Knytter seg til saken

Politiadvokat Kari Kirkhorn bekrefter at siktede har avgitt en kort forklaring. Avhøret fortsetter etter planen i morgen.

Hun vil ikke gå nærmere inn på hva mannen har forklart, men sier han knytter seg til saken.

– Han knytter seg til saken, men har ikke blitt spurt om straffskyld. Det er det vi har å si per i kveld, sier Kirkhorn.

Hun bekrefter også at det blir fengslingsmøte mandag selv om den formelle begjæringen ikke er sendt inn ennå.

Pågrepet i Oslo

Mannen ble pågrepet i Oslo cirka klokken 15 og kjørt til sentralarresten.

– Dette er en mann i 40-årene med litauisk statsborgerskap, meldte Oslo- politiet i en pressemelding lørdag ettermiddag.

Avdøde er ennå ikke sikkert identifisert.

– Politiet jobber med å komme i kontakt med pårørende for å gi dem varsel med forbehold om dette, skriver politiet.

Leder for drapsseksjonen i Oslo politidistrikt Anne Alræk Solem sier til NTB at det er etterforskningen og nåværende opplysninger i saken som er bakgrunnen for pågripelsen.

– Han er siktet i saken og det vil si at det er sannsynlighetsovervekt og skjellig grunn til mistanke, sier hun.

Hun vil ikke utdype mer om hvor mannen ble pågrepet utover at det skal ha gått rolig for seg.

Knivstikking

Det var fredag rundt klokken 12.30 at politiet mottok melding om hendelsen, som skjedde utenfor en pizzarestaurant i Åros sentrum i Asker.

En mann ble av vitner sett løpende vekk fra stedet, og en annen mann ble kort tid senere erklært død – trolig som følge av knivstikk.

Solem bekreftet tidligere lørdag overfor NTB at politiet har beslaglagt en kniv ved åstedet.

De to involverte skal ha vært i en slåsskamp, som altså endte med dødelig utfall. Politiet mener det er en relasjon mellom de to mennene.

– Det er for tidlig å si noe om motiv og foranledningen her, så det får vi komme tilbake til senere, sa Solem tidligere lørdag.

Den drapssiktede mannen ble ifølge Budstikka etterlyst internasjonalt. Politiet har bedt om tips fra vitner og andre som kan sitte på opplysninger i saken.