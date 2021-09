Ingen pågrepet etter knivdrap i Asker

innenriks

Ingen er ennå pågrepet i saken, opplyser krimvakten i Oslo politidistrikt til NTB lørdag morgen.

Det var klokken 12.34 fredag ettermiddag at politiet mottok melding om hendelsen, som politiet tror var en slåsskamp mellom to personer. Det ble gjennomført livreddende arbeid på stedet, men livet sto ikke til å redde, og den unge mannen ble erklært død.

Flere personer ble vitner til hele eller deler av hendelsen.

– Flere vitner så vedkommende løpe vekk, sa operasjonsleder Christian Krohn Engseth i Oslo politidistrikt til NTB kort tid etter hendelsen.

Politiet har beslaglagt en kniv som ble funnet ved åstedet, og de antar at denne ble brukt i en slåsskamp mellom de to mennene. Politiet mener det er en relasjon mellom de to mennene.

