Tengs-forsvarer tror politiet ga aviser DNA-opplysninger for å lure siktede

I 2019 gikk politiet ut i Haugesunds Avis og Stavanger Aftenblad for å opplyse om at de hadde mottatt interessante DNA-analyser fra Østerrike.

Politiet hadde en baktanke med disse oppslagene, sier forsvareren til TV 2.

– Mitt poeng er at jeg tror disse medieutspillene ble gjort for å trigge en reaksjon hos den eller de politiet hadde i søkelyset, sier advokat Stian Kristensen, som forsvarer 50-åringen som er siktet for å ha drept Birgitte Tengs i 1995.

Forsvareren sier han ikke har grunnlag for å mene noe om hvorvidt oppslagene trigget en reaksjon. Han mener imidlertid at politiet har drevet skjult etterforskning av hans klient over lang tid.

– Jeg antar at de har bedt om rettens tillatelse til å innhente opplysninger gjennom å overvåke og følge med på hva en potensiell gjerningsmann eventuelt foretar seg, sier Kristensen til TV 2.

Politiet hevder selv at avisoppslagene i 2019 kun var for imøtegå pressen med en oppdatering i saken.

– Det jeg kan si om det, er at etterforskningsledelsen ikke har hatt den hensikten som det her spekuleres på, og jeg er heller ikke kjent med noen lekkasje, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma.

