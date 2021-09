Kronprinsparet klar for første fylkestur etter pandemien

innenriks

Egentlig skulle turen ha skjedd i fjor, men måtte som mye annet utsettes på grunn av koronasmitte i samfunnet og pandemi.

Nå er kronprinsparet klare for en tettpakket rundreise i Østfold, som nå ligger i Viken fylke.

Turen starter på tirsdag med en liten dose krigshistorie i Indre Østfold, med besøk på Høytorp fort, krigsskueplassen og flyktningruta. Deretter bærer turen videre til Askim Frukt- og Bærpresseri som produserer eplemost, bærsafter, geleer, syltetøy og rapsoljer.

Onsdag går turen videre til Våler og Moss. Først ut er Bergtunet og idrettsbanen i Våler, før turen går til Moss og Skoggata omsorgsbolig. Onsdagen avsluttes med en tur innom Galleri F15 i Moss.

Strandrydding i Fredrikstad

Torsdagen startes med et besøk på Cafe Hanco i Fredrikstad. Her får ungdom som av ulike grunner ikke går i videregående opplæring, muligheten til å utvikle seg og finne veien til utdanning og yrkesliv gjennom å teste ut sitt eget potensial, ifølge nettsidene.

Deretter stiger kronprinsparet om bord i byfergen med kurs for Gamlebyen i Fredrikstad.

Den tre dager lange fylkesturen avsluttes med strandrydding, en aktivitet som kronprinsparet har engasjert seg i og deltatt i en rekke ganger tidligere.

Normalt blir det gjennomrøft to fylkesturer hvert år, en for kongeparet og en for kronprinsparet. Det vanlige er at de besøker 4–6 kommuner over 2–3 dager.

Det er nå nøyaktig to år siden sist kronprinsparet reiste ut på fylkestur. I september 2019 gikk turen til Oppland. For kongeparets del gikk deres forrige fylkestur til Hordaland 2019.

Mer normale tider

Kronprinsparet feiret nylig 20 års bryllupsdag på Skaugum. Egentlig skulle de feire jubileet på selve bryllupsdagen, men akkurat da ble prinsesse Ingrid Alexandra koronasmittet, og feiringen måtte dermed utsettes.

Nå har det norske samfunnet åpnet opp igjen, noe som legger til rette for en mer normal hverdag. Det påvirker også hverdagen til kronprinsparet og den øvrige kongefamilien, som gjennom pandemien har måttet gjennomføre mange av sine vanlige oppgaver digitalt fremfor å reise rundt slik de pleier.

– Jeg tror det har vært viktig for veldig mange dette året å finne strategier for å holde humøret oppe, og jeg tror friluftsliv er noe av det lureste man kan gjøre for å ta vare på sin egen psykiske helse, og ikke minst fysiske helse, sa kronprinsesse Mette-Marit til NTB i sommer.

