Politiet har identifisert mannen som ble drept i Asker

Søndag opplyser politiet til Budstikka at de har formelt identifisert den drepte mannen.

Det var fredag tidlig ettermiddag at en mann ble knivstukket utenfor en pizzarestaurant i Åros. En mann ble observert løpende fra stedet.

Over et døgn senere ble han pågrepet. Mannen, som er i 40-årene, er også fra Litauen, og politiet har tidligere sagt at de mener det er en relasjon mellom de to mennene.

Han har ennå ikke tatt stilling til skyldspørsmålet, men knytter seg til hendelsen, ifølge politiet.

Mannen vil trolig bli fremstilt for varetektsfengsling mandag.

