Christian André Pettersen forsvarte bronsen i Bocuse d'Or: – Blandede følelser

Det danske laget havnet mellom Norge og Frankrike og kan ta med seg sølvet hjem.

– Det var fint det. Man hadde håpet på høyere, men sånn er konkurransen. Man tar noen risikoer og satser på toppen. Det er blandede følelser. Man håper på gullet, men vi kom på pallen og fikk en valør, sier Pettersen til TV 2.

I oktober i fjor sikret Pettersen seg sitt andre strake gull i Bocuse d'Or Europe. Det første EM-gullet kom i 2018, mens det altså ble bronse i forrige VM i 2019. Nå gir han seg med sin andre VM-bronse.

– Dette var «last dance». Man kan ikke forestille seg det, det tar så mye tid og ressurser, sier han.

– Med for å vinne

Det norske laget trenes av Geir Skeie, som selv har bakgrunn som både europamester og verdensmester i konkurransen.

– Man er litt skuffet akkurat nå. Man er med for å vinne, men det er jo fantastisk å komme på pallen hver eneste gang, sier han til TV 2.

Pettersens viktigste medhjelper, også kalt commis, er Even Sørum (23). En commis er et ungt talent under 23 år som står i konkurransekjøkkenet med kandidaten og kan delta i og gjennomføre alle operasjoner under konkurransen. Han deltok også som commis i europafinalen i fjor.

Takeaway for først gang

Det norske laget var søndag i ilden som aller første lag. I løpet av søndag og mandag har de 20 andre deltakerne vært i aksjon.

Alle lagene har levert to ulike bidrag. I tillegg til den klassiske fatretten var det i år et nytt innslag på programmet. Tallerkenretten var nemlig byttet ut med en treretters takeaway-meny.

Takeaway er inkludert for å gjenspeile en hyllest til hvordan bransjen taklet utfordringene under koronapandemien, og det skal vise hvordan også takeaway kan løses med gastronomi i verdensklasse.

Kokkene måtte bruke fastsatte råvarer fra Lyon. I både forrett, hovedrett og dessert skulle det anvendes tomat, mens til det til fatretten var valgt ut et bogstykke fra storfe.

Bollestad gratulerer

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) sier hun er stolt over det norske laget:

– Christian André Pettersen har ledet et sterkt team gjennom forberedelsene og hardtreningen til konkurransen, sier hun i en pressemelding.

– Jeg gratulerer Pettersen og teamet hans med bronsen, de har igjen bevist at Norge er helt i verdenstoppen blant kokker, sier matministeren.

Koronautsatt

Før resultatene i hovedkonkurransen ble avslørt, ble fire spesialpriser delt ut i Lyon. Blant annet fikk Sverige prisen for beste takeaway-rett, mens Island hadde den beste fatretten.

Bocuse d'Or skulle etter planen ha vært avholdt i januar i år, men måtte utsettes to ganger på grunn av pandemien.

Konkurransen ble første gang arrangert i 1987 av den franske kokken Paul Bocuse, som konkurransen er oppkalt etter. Den regnes som verdens mest prestisjefylte konkurranse i individuell kokkekunst, omtalt som uoffisielt kokke-VM.

