Norges Christian André Pettersen tok bronse i Bocuse d'Or

innenriks

I oktober i fjor sikret Pettersen seg sitt andre strake gull i Bocuse d'Or Europe. Det første EM-gullet kom i 2018, mens det altså ble bronse i forrige VM i 2019.

Det norske laget trenes av Geir Skeie, som selv har bakgrunn som både europamester og verdensmester i konkurransen. Pettersens viktigste medhjelper, også kalt commis (et talent under 23 år), er Even Sørum (23).

Det norske laget var søndag i ilden som aller første lag. I løpet av søndag og mandag har de 20 andre deltakerne vært i aksjon.

Alle lagene har levert to ulike bidrag. I tillegg til den klassiske fatretten var det i år et nytt innslag på programmet. Tallerkenretten var nemlig i år byttet ut med en treretters takeaway-meny.

Før resultatene i hovedkonkurransen ble avslørt, ble fire spesialpriser delt ut i Lyon. Blant annet fikk Sverige prisen for beste take away-rett, mens Island hadde den beste fatretten.

(©NTB)