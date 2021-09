Realitydeltaker i 50-årene dømt til ti års forvaring etter gruppevoldtekt

innenriks

Minstetiden for mannen som ble dømt til forvaring, er satt til seks år og åtte måneder av tingretten som ligger på Østlandet, skriver VG.

I alt er mannen dømt for tre voldtekter.

– Han er ikke bare overrasket, men nærmest sjokkert over dommen. Han fastholder at han er uskyldig og har bestemt seg for å anke dommen i sin helhet. Han har det tungt med å ta innover seg at han har fått en så streng dom, sier mannens forsvarer Hans Christian Nygaard Wang til VG.

Det mest alvorlige forholdet i dommen omhandler en gruppevoldtekt som fant sted i 2018, ifølge påtalemyndigheten. I en bolig i Viken skal han ha hatt dop i maten eller drikken til en kvinne. Det førte til at kvinnen fikk kraftig nedsatt bevissthet. I boligen var den tidligere realitydeltakeren sammen med tre andre personer: To menn og en kvinne.

En annen mann i 50-årene er dømt til to års fengsel, hvorav seks måneder er gjort betinget med en prøvetid på to år. En mann i 40-årene er dømt til ett år og ni måneders fengsel, hvorav seks måneder er gjort betinget med en prøvetid på to år.

For en kvinne som er tiltalt for medvirkning til voldtekt i saken, er avgjørelsen av skyld- og straffespørsmålet utsatt til november.

Dommen ble avsagt torsdag i forrige uke, og fredag ble mannen fengslet i fire uker på grunn av gjentakelsesfare.

I fengslingskjennelsen står det at de rettsoppnevnte sakkyndige har vurdert risikoen for gjentakelse av seksuelle overgrep som høy.