Ap, Sp og SV fortsetter sonderingene onsdag

innenriks

Det bekrefter de tre partiene overfor NTB tirsdag kveld.

Sonderingene mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV begynte torsdag i forrige uke. Så ble det tatt en pause i helgen, før samtalene ble gjenopptatt med forsterkede mannskaper mandag.

Partidelegasjonene er samlet på Hurdalsjøen Hotell i Viken.

Formålet med sonderingene er å få avklart om det er grunnlag for å gå videre til formelle forhandlinger om en flertallsregjering der alle de tre partiene deltar.

Etter en middag i 19-tida tirsdag var det ventet at møtene ville fortsette utover kvelden.

En kilde tett på samtalene opplyser samtidig til NTB at det er sannsynlig med en avklaring onsdag.

Støre: – Stemningen er veldig bra

Underveis har svært lite lekket ut fra møterommene, og partitoppene takket nei til å uttale seg til pressen før oppstart tirsdag.

Men da Ap-leder Jonas Gahr Støre kom ut av hotellet for å lufte seg på ettermiddagen, tillot han seg å komme med noen små signaler fra innsiden.

– Stemningen er veldig bra, sa Støre.

– Men det er store, viktige saker. Så det tar vi på alt det alvoret som trengs.

Ifølge Støre har de tre partiene hatt nytte av dagene på hotellet.

– Det er det ikke noen tvil om. Men vi tar temaene på det alvoret de fortjener og bruker den tida som trengs. Det er det jeg har å si, fastslo Støre.

Omringet av presse

Tidligere tirsdag tok også Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum seg en luftetur utendørs. Han ble da raskt omringet av presse og trakk da inn igjen i lobbyen, der mediene ikke har tilgang.

– Nå får jeg gå inn igjen, for nå blir det spørsmål igjen, sa Vedum.

Stort mer ville han ikke si.

SVs nestleder Kirsti Bergstø hadde heller ikke så mye å meddele da hun kom ut for å slå av en prat med aktivister fra Greenpeace som har etablert seg utenfor hotellet.

– Det er gode samtaler i rommet, sa Bergstø til NTB.

Men SV-nestlederen ville ikke si noe konkret om hvilke temaer som diskuteres der inne.

– Det som kommer ut av sonderingene nå, det får dere greie på senere.

Utflukt i nærområdet

Pressefolk på stedet la på sprang da de to ble sett gående mot parkeringsplassen utenfor hotellet, men Vedum hadde allerede satt seg bak rattet da fotografer og journalister nådde fram.

Så kjørte de smilende fra stedet, uten noen forklaring.

Men så veldig dramatisk var det ikke. Det ble raskt oppklart at de to partitoppene bare skulle ut på en luftetur. Ikke lenge etter kom de tilbake, og da kunne de fortelle at de hadde vært og sett på Hurdal Verk folkehøgskole, som Sp-lederen har en helt spesiell tilknytning til.

– Jeg har vist fram Hurdal lite grann. Det er ikke noe annet enn det, sa Vedum.

Da sonderingene begynte torsdag i forrige uke, ble det avslørt at Vedum ble unnfanget i Hurdal mens faren hans jobbet som lærer på folkehøgskolen.

Kompliserte samtaler

En kilde tett på prosessen betegner sonderingene som «reelle».

Flere medier har meldt at spesielt oljepolitikk skal ha vært et vanskelig tema. Men etter det NTB kjenner til, har samtalene vært bredere enn dette.

Da Vedum og Arnstad kom tilbake etter sin lille utflukt tirsdag ettermiddag, sa Vedum at han ikke ville kommentere enkeltheter i samtalene.

Han ville heller ikke komme med noen tidsanslag.

– Vi må bare jobbe grundig og skikkelig. Og så er det viktig at vi bare bruker den tida som trengs, som er det vi nå gjør, sa Sp-lederen.