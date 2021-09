Tengs-siktet avhørt tirsdag: – Ikke kommet fram nytt

innenriks

– Avhøret har forløpt uten dramatikk. Han har fått en del spørsmål om bevegelsene sine og har svart greit på det, sier forsvarer Stian Kristensen til VG.

– Det har ikke kommet fram noe nytt. Min klient mener fortsatt at politiet har tatt feil mann, sier han.

Avhøret startet klokka 10. Det er nå besluttet å ta en pause, og avhøret vil fortsette en av de nærmeste dagene, ifølge forsvareren.

50-åringen er siktet for drapet på Birgitte Tengs i 1995 og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i 2000. Han nekter for å ha noe med drapene å gjøre.

Det er nesten en måned siden forrige gang 50-åringen ble avhørt. Den siktede ble avhørt i forbindelse med pågripelsen 1. september, og dagen etter, men ikke etter at han ble varetektsfengslet 3. september.

Fredag går også varetektsfengslingen ut for mannen, og mannens andre forsvarer, advokat Stian Bråstein, sa til Dagbladet tirsdag formiddag at de venter at det blir et nytt fengslingsmøte i løpet av uka.

– Per nå kan jeg ikke si noe om mistankegrunnlaget mot mannen er styrket eller svekket etter pågripelsen, uttalte politiadvokat Fredrik Martin Soma da politiet opplyste om det da kommende avhøret før helgen.

