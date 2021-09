Kilder til NTB: Reelle regjeringsforhandlinger allerede i gang – fortsetter torsdag morgen

innenriks

Onsdag kveld blir det en middag etter en heseblesende dag på Hurdalsjøen Hotell. Det startet med at SV varslet at de forlater regjeringssonderingene, før Ap og Sp bekreftet at de to partiene går inn i regjeringsforhandlinger alene.

Disse forhandlingene har allerede startet, opplyser sentralt plasserte kilder i Ap og Sp til NTB.

– Reelle forhandlinger er godt i gang, sier en kilde i Senterpartiet.

Det er ikke sikkert det blir reelle forhandlinger onsdag kveld, men de vil tas opp igjen torsdag morgen. Flere påpeker at det er en litt glidende overgang mellom det som har vært sonderinger, men som nå blir forhandlinger.

– Vi er klare for å ha en god arbeidsøkt med Arbeiderpartiet i dagene som kommer, sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum på pressekonferansen der han og Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, kunngjorde at de to partiene starter regjeringsforhandlinger.

Både Vedum og Støre understreket onsdag at det er SV som blir den foretrukne budsjettpartneren for den nye regjeringen, dersom de kommer til enighet i forhandlingene.