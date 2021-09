innenriks

Trønderen ble onsdag varetektsfengslet i fire uker, og er i to av dem underlagt brev- og besøksforbud. Han er siktet for medvirkning til voldtekt av barn under 14 år, skriver Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

Distriktet har etterforsket saken siden starten av september, gjennom det nyopprettede prosjektet Oscar (Online Sexual Child Abuse Reveal). Kripos startet sitt arbeid med saken sist vår.

